وزير الداخلية يعلن التوقيع على جدول ترقية كانون الثاني 2023

2023/01/08 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، التوقيع على جدول ترقية كانون الثاني 2023.

وذكر الشمري في بيان أنه “تم التوقيع على جدول ترقية كانون الثاني 2023”.

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