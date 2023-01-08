الشمري يعلن التوقيع على جدول ترقية كانون الثاني 2023

2023/01/08 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، عن توقيع جدول ترقية كانون الثاني 2023.

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