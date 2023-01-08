العراق على موعد مع أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة - عاجل

2023/01/08 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، هطول امطار غزيرة ومتوسطة الشدة في العراق يوم غد الاثنين.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بحالة ماطرة صباح يوم غد الاثنين وتتعمق مساء غداً الاثنين، والأمطار متوقع أن تكون بين متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة المدن السماوة وبادية الجنوب وبعض المناطق في البصرة وجنوبي الناصرية".

وأضاف أن "باقي المدن الوسطى والفرات ستكون أمطارها بين متوسطة الشدة إلى خفيفة قد تكون غزيرة لنطاق بعض مساحات متفرقة في أجزاء من الفرات الأوسط وشرقي بغداد فيما المدن الشمالية وشمال صلاح الدين ستكون الفرصة شبه ضئيلة".

وبين الراصد الجوي أن "الأمطار الغزيرة ستكون في الجنوب فقط، وهذه الأمطار سوف تنحسر صباح الثلاثاء، والحديث عن استمرارها لمدة ثلاثة أيام غير صحيح".

وتخضع أجواء العراق إلى منخفض قادم من البحر المتوسط، بدأ تأثيره اليوم وينتهي الثلاثاء المقبل، تشهد خلاله البلاد هطولا للأمطار وتساقطَ للثلوج.

تحرير: غ.



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