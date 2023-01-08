كردستان تستعد لمتحور كورونا الجديد بإجارات جديدة

2023/01/08 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت صحية كردستان، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها قررت “اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة احتمال تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا، نتيجة ظهور الأخير في الصين”.

وبينت: "يتمثل القرار في إلزام جميع الوافدين من الصين بتقديم شهادة فحص بي سي آر (pcr)”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون XBB.1.5 يعد "أكثر متغير فرعي قابل للانتقال الذي تم اكتشافه حتى الآن"، وفقًا لما نشره موقع مجلة Fortune.

يتوقع الخبراء أن سلالة أوميكرون الجديدة XBB.1.5، التي يطلق عليها اسم "Kraken"، ستتسبب في موجة كوفيد الرئيسية التالية، وذلك بفضل قدرتها على الهروب المناعي وقابلية انتقال عالية للغاية.

ومتحور كراكن أو "إكس بي بي.5.1" هو عبارة عن "مؤتلف" - أو مزيج - من مجموعتين فرعيتين من أوميكرون هما BA.2، والتي كانت تُعرف باسم "أوميكرون الشبح" لأنه كان من الصعب على المختبرات تمييزها عن "دلتا".

تشهد الولايات المتحدة، حتى الآن أكبر نمو في الشكل الجديد، إلى جانب 25 دولة أوربية من بينها الدنمارك وفرنسا والنمسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وأيسلندا وبلجيكا والتشيك والبرتغال وأيرلندا.

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