الحكيم والسامرائي يبحثان دعم الحكومة وتغليب المصلحة العامة على الحزبية

2023/01/08 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، دعم الحكومة وتغليب المصلحة العامة على الحزبية.وقال بيان لمكتب الحكيم إن “رئيس تيار الحكمة استقبل رئيس تحالف عزم لبحث تطورات الشأن العراقي سياسيا وأمنيا وسبل … Readmore

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