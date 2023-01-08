الخارجية: العراق يدعم وجود حركة تضامنية معلنة تجاه فلسطين

2023/01/08 | 18:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الأحد 01/08/2023، أن القضيَّة الفلسطينيَّة وجدانية...

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