قبل دفن نجله بدقائق.. فيديو

2023/01/08 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغني السوري، جورج وسوف، عن طلب خاص من أهل قرية "كفرون"، مسقط رأسه، في سوريا، قبل دفن نجله "وديع" الذي توفي في عملية جراحية الجمعة

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