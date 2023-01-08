2023/01/08 | 18:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة توجه ادارات فروع التموين بتنفيذ زيارات ميدانية للوكلاء ومتابعة تجهيز مواد السلة الغذائية ومحاسبة المقصرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/08 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توجه ادارات فروع التموين بتنفيذ زيارات ميدانية للوكلاء ومتابعة تجهيز مواد السلة الغذائية ومحاسبة المقصرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توجه ادارات فروع التموين بتنفيذ زيارات ميدانية للوكلاء ومتابعة تجهيز مواد السلة الغذائية ومحاسبة المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).