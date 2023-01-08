2023/01/08 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bprVD87E0Cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنطقة الخضراء تتنفس.. تعرف على أبرز الطرق التي افتتحت مؤخراً) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنطقة الخضراء تتنفس.. تعرف على أبرز الطرق التي افتتحت مؤخراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).