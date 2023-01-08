2023/01/08 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZxQhF1x3JiU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محاضرو الرصافة الثالثة يتسائلون عن سبب ابعادهم من قرار التعيين بعقود) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محاضرو الرصافة الثالثة يتسائلون عن سبب ابعادهم من قرار التعيين بعقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).