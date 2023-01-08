2023/01/08 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LSiLDoCujmg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عندي تلفزيون أكبر من دماغك وتكدر تشوف اللعبة ابيتي".. نصرت البدر يوبخ علي سالم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "عندي تلفزيون أكبر من دماغك وتكدر تشوف اللعبة ابيتي".. نصرت البدر يوبخ علي سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).