البنك المركزي العراقي يصدر قراراً جديداً للسيطرة على الدولار - عاجل

2023/01/08 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، شمول المصارف الراغبة ببيع الدولار النقدي.

وذكر المكتب الإعلامي للمركزي العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تقرر شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة".

وأكد انه "تم توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك".

وأشار المركزي العراقي الى انه "قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً، بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة".

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