البنك المركزي: احتياطي الدولار يكفي لتغطية الاستيرادات لغاية شباط 2024

2023/01/08 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف اليوم الاحد، فوائد وانعكاسات ارتفاع احتياطي البنك من العملة الاجنبية، مشيرا الى ان الاحتياطي يكفي لتغطية الاستيرادات حتى الشهر الثاني من العام المقبل 2024.

وقال مخيف في تصريح لوسائل اعلام عربية تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك عدة انعكاسات لارتفاع احتياطينا من العملة الصعبة، منها الدفاع عن سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية، والحفاظ على تغطية الاستيرادات لمدة أكثر من 6 أشهر".

وبين أن "البنك المركزي استطاع بناء غطاء للاستيراد لمدة تزيد على 17 شهرا نهاية الفصل الثالث من عام 2022، أي أن البنك المركزي لديه من الاحتياطيات الكافية إلى فبراير/شباط 2024، وهي مدة كافية جدا لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات في حال تعرضت واردات العراق لأي اختلالات".

واوضح أن "مؤشر الاحتياطيات الأجنبية إلى عرض النقد بالمعنى الواسع مرتفع وبلغ 81%، وهو مؤشر يعزز الثقة بالدينار العراقي كمخزن للقيمة، وكذلك الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من خلال ضمان استقرار سعر الصرف باعتباره مثبتا اسميا للتضخم".

واشار الى ان "هناك فوائد أخرى تأتي من زيادة حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي، منها مؤشر لقوة ومرونة السياسة النقدية، كما يمكن أن تساهم الاحتياطيات في رفع مؤشرات الجدارة الائتمانية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الدولية".

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