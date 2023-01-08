2023/01/08 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عيّنت لجنة الحكام لدورة كأس الخليج العربي خليجي25، اليوم الأحد، طاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي السعودية والعراق يوم غد الأثنين على ملعب استاد البصرة الدولي، في الجولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طاقم تحكيم إماراتي يقود مباراة العراق والسعودية يوم غد المركز الخبري الوطني.

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