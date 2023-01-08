الركراكي يحتل المركز الثالث لأفضل مدرب في العالم عام2022

2023/01/08 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتل المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، المركز الثالث، ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم خلال عام 2022.وكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال العام […]

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