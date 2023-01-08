البنك المركزي: توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد

2023/01/08 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، الأحد، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

وأكد البنك المركزي في بيان له، "توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك".

يشار إلى أن البنك المركزي قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 10 إلى 20 مصرفاً، بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة.

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