التخطيط تؤكد عدم وجود أي أنواع رديئة من الذهب المستورد

2023/01/08 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن آلية استيراد الذهب، مؤكدة عدم وجود أي أنواع رديئة من الذهب المستورد، فيما أشارت إلى كيفية التعامل مع الذهب الموجود في الأسواق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "استيراد الذهب يتم عن طريق المنافذ الرسمية والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2017 وهي مطارا بغداد الدولي و النجف".

وأشار، إلى أنه "من خلال وحدات المصوغات في المطارين الدوليين، يتم فحص الذهب والتأكد من الوزن وأخذ كل البيانات المتعلقة به"، مؤكداً "عدم ورود أي معلومات عن وجود أنواع رديئة خلال فحص الذهب المستورد".

وأوضح، أن "المصوغات التي يتم الحصول عليها من خلال الكشف على المحال في الأسواق المحلية، تظهر مخالفا للعيار المحدد، حيث يتم ختمه بالعيار الصح واعلام الصائغ".

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