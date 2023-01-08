2023/01/08 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.وأكد البنك في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك”.وأشار إلى […]

ظهرت المقالة لأغراض السفر والعلاج والدراسة..



البنك المركزي يقرر شمول مصارف جديدة في بيع الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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