الصحة تتحدث عن تعليمات صارمة ودقيقة بشأن صلاحية كتابة العلاج

2023/01/08 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاحية كتابة العلاج تخضع لضوابط وتعليمات صارمة.

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