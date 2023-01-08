شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | السلطات العراقية تعيد فتح المنطقة الخضراء جزئيا

2023/01/08 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vc0yj08z90Y

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