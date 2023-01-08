الصحة: تعليمات

2023/01/08 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تعليمات "صارمة" بشأن صلاحية كتابة العلاج، فيما أشارت الى أنه لا يمكن إدخال علاج لأي مؤسسة إذا لم يخضع لفحوصات دقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "صلاحية كتابة العلاج تخضع لضوابط وتعليمات صارمة ودقيقة"، مبينا أنه "ليس من حق أي شخص سواء كان داخل او خارج الوسط الطبي وحتى طبيب في مجالات معينة ولم يكن مؤهلا ضمن الاختصاص، أن يوصف علاج من أي نوع لأي مواطن".

وأضاف، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي أكد، على صلاحية كتابة العلاج من الشخص المخول والمختص عند معرفة التشخيص، مشيرا إلى أن "العيادات غير القانونية ليست مخولة بكتابة العلاج كون الموضوع يهدد حياة الناس".

وشدد أنه "لا يمكن إدخال العلاج لأي مؤسسة حكومية أو خاصة إذا ما يخضع لفحوصات دقيقة من قبل مختبر النقابة الدوائية".

تحرير: غ.



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