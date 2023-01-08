البرلمان الإيراني يطالب السوداني والصدر بـ

2023/01/08 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

طالب نائب في البرلمان الايراني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ"الاعتذار" بسبب وصفهم الخليج بـ"العربي"، بحسب خبر اوردته وكالة انباء فارس بـ"لهجة قاسية".

ونقلت وكالة انباء فارس، في خبر تابعته (بغداد اليوم)، مانصه أن "نواب الشعب الايراني في البرلمان في الجلسة العلنية التي عقدت الاحد دانوا تصريحات لمقتدى الصدر اطلقها أخيرا".

واضافت الوكالة أن "نائب أهالي مدينة تفرش في البرلمان الايراني ولي الله بياتي، أدان الى التصريحات الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق ورئيس وزراء هذا البلد، اللذين استخدما في اجراء عجيب مفردة "الخليج العربي" المزيفة بدلا من تسميته الأصلية الخليج الفارسي الذي كان بهذا الاسم على مر الدهور والعصور وسيبقى الى الابد"، بحسب تعبير الوكالة.

واوضحت الوكالة أن بياتي شدد على أن "العلاقات بين ايران والعراق تمتد جذورها الى التاريخ"، موضحا أن "الشعب العراقي غير راض عن اطلاق مثل هذه المفردات".

وأضاف قائلا: "اني اوصي السيد الصدر ورئيس وزراء العراق بمراجعة لمرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران عام 1980-1988) عندما هاجم صدام ايران واحتل جزءا منها، الا ان الشبان الغياري في جبهات الحرب لم يسمحوا للعدو بإحتلال شبر واحد من أرض الوطن".

وبحسب تعبير الوكالة "دعا البرلماني الايراني هذين الشخصين الى الاعتذار لإرضاء الشعبين العراقي والايراني اللذين يعتبران يدا واحدة، وعدم اثارة الخلافات بين كلا الشعبين".

وأكد نائب اهالي مدينة تفرش في البرلمان الايراني أنه "يدين اطلاق مثل هذه التصريحات التي تتنافى ومصالح الشعبين العراقي والايراني".

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