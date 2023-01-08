مواطنون لـ(بغداد اليوم): السلة الغذائية فكرة ناجحة ونطالب باستمراها

2023/01/08 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

استطلعت عدسة (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، آراء المواطنين بشأن السلة الغذائية.

وقال أحد المواطنين لـ(بغداد اليوم) إن "فكرة السلة الغذائية فكرة ناجحة، وأتت بثمارها"، مشيرا إلى أن "زيادة مفرداتها قد يحقق الاستقرار بالأسعار في السوق".

فيما أعرب مواطن آخر عن تمنياته بـ"زيادة مفردات السلة الغذائية لدعم المواطنين واستمرارها".

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