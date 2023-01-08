وسط إدانات دولية واسعة.. إيران تعدم شابين شاركا في احتجاجات ضد النظام

2023/01/08 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت السلطات الإيرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت، محمد مهدي كرامي، بطل كاراتيه إيراني - كردي يبلغ من العمر 21 عامًا، وسيد محمد حسيني، مدرب أطفال متطوع يبلغ من العمر 20 عامًا، حسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

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