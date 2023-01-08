2023/01/08 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gZnEGmKNS9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة على رأس أولويات الحكومة، ودعوات لتضمينها مشاريع استثمارية وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة على رأس أولويات الحكومة، ودعوات لتضمينها مشاريع استثمارية وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).