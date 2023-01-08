هجومان مسلحان ينهيان حياة شابين جنوبي العراق

2023/01/08 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الأحد، بمقتل شخصين بحادثين منفصلين في المحافظة.وذكر المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، ان”هجومين مسلحين، الأول وقع في ناحية الخير، والثاني وقع بقضاء قلعة […]

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