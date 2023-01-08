2023/01/08 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة السليمانية، اليوم الأحد، القبض على 4 من المشتبه بهم، وذلك لقيامهم باحتجاز مواطنًا داخل أحد فنادق السليمانية، الذين يعملون فيه. وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 مشتبه بهم لاحتجازهم نزيلاً داخل أحد الفنادق في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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