برلماني بشأن اجراء انتخابات تشريعية مبكرة: “لا داعي لها”

2023/01/08 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الاحد، اجراء الانتخابات التشريعية خلال مدة عام “لا داعي لها”، فيما أكد أن المنهاج الحكومي الذي تضمن اجراء الانتخابات بصورة مبكرة يندرج ضمن الإصلاح.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ما تضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني بشأن اجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، يندرج ضمن الإصلاح”.

وأضاف، أن “خطوات رئيس مجلس الوزراء إصلاحية لغاية الان”، مبينا أن “السوداني ضرب بعض مفاصل الفساد منذ تسلمه مهام الحكومة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن “جلسات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي، والقوانين تشرع بشكل دستوري وقانوني، ونحن على اعتاب قراءة قوانين مهمة، على رأسها مشروع قانون موازنة 2023″، مستدركا “هذا يبين أن الانتخابات المبكرة لا داعي لها”.

وبين مخيف، أن “إجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى فترة سنة او سنة ونصف من تاريخ الشروع بها”، مبينا أن “الوقت الذي حُدد من قبل السوداني غير كاف”.

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