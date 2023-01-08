هل ستفرض حكومة كندا عقوبات على بائعي السجائر الإلكترونية؟

2023/01/08 | 20:14 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد العديد من الأصوات لمطالبة حكومة كندا بضرورة فرض عقوبات صارمة على بيع السجائر الإلكترونية وحماية الأطفال والشباب منها.يهدف قانون التبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية إلى محاولة إعطاء الأشخاص الذين يدخنون بديلاً أكثر أمانًا لمنتجات التبغ القابلة للاحتراق وحماية الشباب والأشخاص الذين لا يدخنون بالفعل من تدخين السجائر الإلكترونية.وأضفى القانون، الذي دخل حيز التنفيذ […]

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