"عصر جديد".. عمليات "صاخبة" للموساد قبل تدمير المشروع النووي لصدام حسين بالعراق

2023/01/08 | 20:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث مسؤول إسرائيلي عن "ضابط من دولة عربية جاء للدراسة بباريس، وهو مسلم ومتدين، ودولته فوق أي شيء بالنسبة له، لكنه لم يكن مقبولا بعمله فأدركنا نقطة ضعفه" للحصول على معلومات عن المفاعل النووي العراقي.

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