يريد فريقا محددا.. لماذا رفض زيدان تدريب المنتخب الأميركي؟

2023/01/08 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ رحيله عن ريال مدريد في يونيو 2021، حاول العديد من الأندية والمنتخبات إغراء النجم الفرنسي زين الدين زيدان بالعودة للتدريب، لكن النجم الفرنسي لا يزال مترددا، بحسب تقارير صحفية.

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