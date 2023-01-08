2023/01/08 | 20:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف مصدر حكومي مطلع، الاحد 8 كانون الثاني 2023، عن مخالفة...

ظهرت المقالة مصدر حكومي: موقف مجلس الأمناء بإعفاء نبيل جاسم مخالفة للبند ثانيا من المادة 14 من قانون شبكة الإعلام أولاً على المسلة.

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