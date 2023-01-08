2023/01/08 | 20:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أنتقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في مجلس النواب، الاحد 01/08/2023،...

ظهرت المقالة الثقافة النيابية تستغرب وترفض اعفاء رئيس شبكة الاعلام من منصبه أولاً على المسلة.

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