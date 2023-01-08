كشف ملابسات جريمة قتل امرأة على يد زوجها في كركوك

2023/01/08 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعملهما الجاني بارتكاب الجريمة.

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