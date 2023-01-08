كم ستبلغ قيمة الرواتب في موازنة 2023؟

2023/01/08 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، بأن النفقات التشغيلية في الموازنة (الرواتب) ستتجاوز الـ 61 تريليون دينار سنوياً. وقال شنكالي، إن "الرواتب في الموازنة العامة ستكون أكثر من 61 تريليون دينار عراقي"، مبيناً أن "الحكومة تدفع سنوياً 13 تريليون دينار للمتقاعدين فقط". وأضاف شنكالي في حديث لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الموازنة شهدت اضافة المفسوخة عقودهم، وبالتالي أضيفت رواتب تقدر بنحو تريليون و200 مليار دينار سنوياً".

وتابع، أن "رواتب التعيينات الجديدة تقدر بنحو 2 تريليون دينار وهي ستضاف إلى الموازنة التشغيلية، فضلاً عن رواتب الرعاية الاجتماعية، لذا ستكون النفقات التشغيلية كبيرة جداً وأتوقع أن تكون أكثر من 61 تريليون دينار عراقي".

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