2023/01/08 | 20:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برصاصة وعدة طعنات.. رجل يقتل زوجته ويدعي تعرضهم للسطو المسلح بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/08 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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