2023/01/08 | 20:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت السلطات القضائية الإيرانية،
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حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضد فائزة ابنة
الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، بتهمة
التحريض على الشغب والإخلال بأمن
البلاد.
ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي نبأ
الحكم على فائز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. السجن 5 سنوات لابنة رفسنجاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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