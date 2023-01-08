إيران.. السجن 5 سنوات لابنة رفسنجاني

2023/01/08 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السلطات القضائية الإيرانية،

حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضد فائزة ابنة

الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، بتهمة

التحريض على الشغب والإخلال بأمن

البلاد.

ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي نبأ

الحكم على فائز

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