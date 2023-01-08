سروة عبد الواحد تعلق على قرار اقالة نبيل جاسم وتطالب باقالة مجلس امناء الشبكة وفتح تحقيق بعقود الدراما

2023/01/08 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغربت عضوة لجنة النزاهة النيابية

سروه عبدالواحد، من قرار إنهاء تكليف

رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم،

مطالبة في الوقت نفسه بإقالة أعضاء مجلس

أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأكدت في بين لها على أهم

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