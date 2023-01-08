خريجو كربلاء يعتصمون أمام مبنى المحافظة ويطالبون الحكومة بالوظائف

2023/01/08 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم خريجو كربلاء التربويين

والاداريين أمام مبنى المحافظة

ويطالبون الحكومة العراقية إصدار أوامر

إدارية لهم واطلاق درجات الحذف

والاستحداث والتقاطع الوظيفي.





وقال ممثل الخريجين الاستاذ حسن جودة

الكري

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