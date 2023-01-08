محافظ البنك يُناقش التوجهات التي تخدم الاقتصاد مع المصارف وشركات الصرافة

2023/01/08 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني التقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، رؤساء المجالس والمديرين المفوضين لعدد من المصارف وشركات الصرافة لتحديد أولويات العمل.وذكر البنك في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”مخيف […]

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