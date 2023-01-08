القضاء يُصدر حكماً بالإعدام بحق مسؤول في “داعش” الإرهابي

2023/01/08 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق احد ابرز أعضاء عناصر “داعش” الإرهابي بعد اعتقاله في وقت سابق من قبل مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي شمال العاصمة بغداد.وذكر […]

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