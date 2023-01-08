2023/01/08 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أُطلقت السلطات الأمريكية سراح “آنا مونتيس”، إحدى أشهر جواسيس الحرب الباردة بعدما قضت 20 عامًا خلف القضبان.واعتقلت مونتيس، التي تبلغ من العمر الآن 65 عامًا، بتهمة التجسس لصالح كوبا أثناء عملها كمحلل في وكالة استخبارات الدفاع.وبعد اعتقالها في عام 2001، قال المسؤولون إنها كشفت بشكل شبه كامل عن عمليات المخابرات الأمريكية […]

ظهرت المقالة بعد 20 عاما..



أمريكا تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 20 عاما.. أمريكا تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 20 عاما.. أمريكا تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).