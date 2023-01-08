الأمر سيستمر..

2023/01/08 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت أوكرانيا 50 أسيرا من روسيا، مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس، الأحد، في صفقة رحب بها الطرفان رغم تواصل القتال بينهما في شرق أوكرانيا.

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