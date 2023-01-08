منها إيقاف المباريات أثناء الأذان.. أمور جديدة قد يختبرها كريستيانو رونالدو في السعودية

2023/01/08 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى اللاعب كريستيانو رونالدو ما يقرب من 20 عامًا من مسيرته الكروية في القارة الأوروبية، قبل أن يقرر خوض تجربة في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام لنادي النصر بعقدٍ يمتد لموسمين حتى عام 2025.

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