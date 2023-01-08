بالوثيقة.. السوداني يلغي قرار إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي من منصبه

2023/01/08 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن اصدار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرارا بالغاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي ، باعفاء نبيل جاسم من منصبه رئيساً للشبكة.

ادناه نص الوثيقة:-

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