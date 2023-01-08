2023/01/08 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد 01/08/2023، باستمرار نبيل جاسم...

ظهرت المقالة السوداني يوجه باستمرار عمل نبيل جاسم رئيساً لشبكة الإعلام بسبب عدم قانونية اقالته أولاً على المسلة.

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