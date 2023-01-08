2023/01/08 | 21:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: شاهد..حصيني يقتحم غرف الموظفين في مبنى وزارة النفط pic.twitter.com/Pe29EuwIkp —...

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حصيني يقتحم غرف الموظفين في مبنى وزارة النفط أولاً على المسلة.

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