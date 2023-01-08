2023/01/08 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DbOx3IxY3ac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023 .. البرلمان بانتظار مشروعها وحصة الإقليم لمستها الاخيرة | المحايد مع سعدون محسن ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة 2023 .. البرلمان بانتظار مشروعها وحصة الإقليم لمستها الاخيرة | المحايد مع سعدون محسن ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).