إسقاط مسيّرة اقتربت من قاعدة تضم قوات أميركية غربي العراق

2023/01/08 | 21:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر عسكرية عراقية إن الدفاعات الجوية لقاعدة عين الأسد غربي البلاد أسقطت صباح اليوم الأحد طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من القاعدة التي تضم قوات أميركية.

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