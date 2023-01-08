أمر إنهاء الخدمة لا سند له.. السوداني يوجه باستمرار نبيل جاسم بمنصبه (وثيقة)

2023/01/08 | 21:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنظر لخلـو القـرار مـن أحـد الأسباب.

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